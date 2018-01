Mike Yde (24) is Mister Tattoo Belgium 2018 02u29 0 JSA/Schneider Mike Yde pronkt met zijn tattoos.

Mike Yde (24) uit Zomergem heeft afgelopen weekend de titel Mister Tattoo Belgium 2018 binnen gehaald. De zoon van 'Slagerij Yde' werkt zelf bij Volvo Truck in Oostakker en mag vandaag dus met een lint naar het werk. "2018 is voor mij nu al geslaagd", reageert Mike. "Ik ben hier aan begonnen om mijn eigen zelfvertrouwen wat op te krikken. Maar dit had ik nooit verwacht! Dat ik de nieuwe Mister Tattoo ging worden, kon ik nooit dromen. Ik heb mij gewoon voor de volle honderd procent gegeven en ben vooral mezelf gebleven. Maar zonder de steun van mijn vriendin en alle supporters was ik nooit zover gekomen, en stond ik niet waar ik nu sta."





Mike heeft tattoos op zowat zijn hele lijf, zelfs op de binnenkant van zijn lip. "Er gaan er zeker nog volgen", zegt Mike nog. (JSA)