Mia-winnares Coely op Rijvers Festival 17 april 2018

Rijvers Festival uit Zomergem strikt Coely voor een concert op zondagavond 12 augustus. De Kreuners en Lil' Kleine werden voor die zondagavond al eerder bekend gemaakt.





Rijvers Festival wil dit jaar uitgroeien tot een echt muziekfestival, en zet met de komst van Coely een ferme stap in die richting. Er werd maanden onderhandeld om de winnares van twee Mia's naar Zomergem te krijgen. "Coely is dan ook niet zomaar een artieste, maar een artieste met een internationaal karakter", zegt Frederik Verhasselt. "Noem haar gerust de Vlaamse Beyoncé. Wij willen echt wel het absolute topfestival zijn voor de hele familie: van Gers Pardoel en Regi, over Lil' Kleine, Niels Destadsbader, K3 en Kapitein Winokio tot en met De Kreuners en nu ook Coely. Topentertainment in een gezellige omgeving, waar iedereen zich echt goed kan voelen."





Tickets voor het hele weekend kosten 45 euro voor volwassenen, 30 euro voor kinderen onder de 12 jaar en gratis voor kinderen onder de 90 centimeter. Dagtickets kosten 26 euro voor volwassenen en 16 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. Ook gratis onder de 90 centimeter. Tickets te koop via www.rijversfestival.be en in De Scheve Zeven, op de Markt in Zomergem. (JSA)