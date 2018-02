Meetjeslandse ondernemers willen TopRadio redden 07 februari 2018

Peter Van De Velde van Fitness Fun Move in Zomergem en Arjen Geirnaert van het oldtimerbedrijf in Waarschoot slaan de handen in mekaar om Topradio te helpen redden.





Door het nieuwe radiodecreet is TopRadio van de FM-band verdwenen en kan de zender enkel nog digitaal via DAB+ beluisterd worden. Om dat te overleven heeft TopRadio een crowdfunding opgestart en wordt naar 75.000 euro gezocht. De twee Meetjeslanders komen alvast met 4.020 euro over de brug. "Als de overheid een stuk Belgische muziekgeschiedenis in het radiolandschap wil afschaffen, dan kunnen wij dit niet laten gebeuren", zegt het duo. "In de jaren negentig waren wij grote fan van het 'Land Van Hoogland'. Ook nu heeft de radio nog een grote impact op de jeugd."





TopRadio organiseert op 24 februari een feestje in de Holy Food Market in Gent. Leden van Fitness Fun Move kunnen gratis binnen.





(JSA)