Meetjesland krijgt er 25.000 bomen bij Joeri Seymortier

25 november 2018

10u39 0 Zomergem Het Meetjesland krijgt er maar liefst 25.000 bomen bij. Dit weekend werd op vier locaties aangeplant.

Natuurpunt en Partners wil al langer de verschillende bossen in het Meetjesland met elkaar verbinden, zodat je één lange bossengordel krijgt. Dit weekend werd er alvast geplant in het Ganzeveld in Aalter, het Maldegemveld in Maldegem, op Vaardeken in Merendree en in het Keigatbos in Zomergem.

“Dit jaar bestaat Natuurpunt en Partners Meetjesland 25 jaar”, zegt coördinator Gaea Rysselaere. “We grijpen deze verjaardag aan om op vier plaatsen in het Meetjesland bos te planten. Dit weekend en ook de komende maanden worden 25.000 bomen geplant. Dat is samen goed voor zes hectare nieuw bos. En dit bos blijft bos: van en voor iedereen.”