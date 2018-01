Meester Luc valt in op 70ste verjaardag 14 JAAR NA PENSIOEN NOG ALTIJD ACTIEF IN SINT-MARTINUSSCHOOL JOERI SEYMORTIER

02u34 0 Zomergem Meester Luc De Smet uit Zomergem heeft gisteren zijn zeventigste verjaardag gevierd en deed dat voor de klas in de Sint-Martinusschool. Hij heeft daar 35 jaar les gegeven en geniet al veertien jaar van zijn pensioen. Maar af en toe doet hij nog eens een korte vervanging op school. Zelfs op zijn verjaardag. "Ik heb het verjaardagsetentje zelfs moeten uitstellen", zegt meester Luc.

In 2004 ging Luc De Smet met pensioen, nadat hij 35 jaar lang vooral in het tweede leerjaar had gestaan in de Sint-Martinusschool. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hij komt nog altijd af en toe naar school als leesouder, om te begeleiden op schoolreizen en af en toe om ook nog eens voor een korte vervanging zelf weer voor de klas te staan. Gisteren moest juf Kristien op bijscholing, dus kwam meester Luc een half dagje voor de klas staan. En dat net op zijn zeventigste verjaardag. Het geplande etentje van gisterenmiddag, moest zelfs noodgedwongen naar gisterenavond verschuiven.





Etentje uitgesteld

"Daar zit ik helemaal niet mee in, want ik ben altijd blij als ik nog eens terug naar school mag komen", zegt meester Luc. "Ik kom sowieso twee keer naar school om met de kinderen te lezen. Maar effectief les geven is natuurlijk iets anders. Ik ben vooraf eens binnen gesprongen bij de juffrouw om te zien welke stof ik moest geven. Ik sta nog altijd zeer graag tussen de kinderen. Ik heb 35 jaar les gegeven, en dat verleer je niet. Toen ik stopte was het een beetje tegen mijn zin, maar de leeftijd was er. Vandaag heb je in de klassen natuurlijk computers en smartboards, maar daar doe ik niet aan mee. Ik geef nog gewoon les zoals vroeger, en dat kunnen de kinderen wel waarderen. Ik heb al die snufjes niet nodig. Of de kinderen veranderd zijn? Dat wel. Vroeger moest je als meester maar eens met je vingers knippen en ze waren stil. Nu moet je wel iets meer doen om ze stil te krijgen."





De kinderen vonden het gisteren alvast fantastisch. "Leuk dat meester Luc nog eens voor onze klas stond", zegt Jasper De Backer (7). "Hij is jarig en kreeg een kroontje op dat gemaakt werd met ballonnen. Meester Luc is ouder dan juf Kristien, maar het is bij hem ook heel erg leuk. Zo is het niet altijd hetzelfde."





De school had Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits laten weten dat meester Luc op zijn zeventigste verjaardag, les zou komen geven. De minister stuurde meester Luc een mooie wenskaart en drukte daarin haar waardering uit. "Van harte gefeliciteerd met je zeventigste verjaardag", schreef de minister. "Voorwaar een heel mooie gebeurtenis in je leven. Heel veel dank voor je groot engagement om je school te helpen waar nodig. Dat kan ik bijzonder waarderen. Top!"





Directeur Dirk Huys is blij dat hij regelmatig kan rekenen op de hulp van meester Luc. "We hebben een zestal oud-leerkrachten die nog regelmatig willen inspringen, maar meester Luc is absoluut de ouderdomsdeken", zegt de directeur. "Meester Luc is nog in topvorm en loopt zelfs nog halve marathons. Het is voor een school niet gemakkelijk om vervangers te vinden die hun job kennen. Onze oud-leerkrachten kennen hier alle gewoontes en dat is veel handiger. We zijn bijzonder dankbaar dat meester Luc dit nog wil doen."