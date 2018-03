Meer armen voor kunstwerk op oever De Lieve 01 maart 2018

02u50 0 Zomergem Er duiken steeds meer 'armen' op in en rond De Lieve in Zomergem. Het kunstwerk van Chris Vermeire is halfweg.

Kunstenaar Chris Vermeire zou dertig weken na elkaar een arm in keramiek leggen in de oever van De Lieve, ter hoogte van 't Oud Liefken. Er liggen ondertussen 15 van de 30 armen. Met dat idee wil de kunstenaar de aandacht vestigen op de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. En vooral op het feit dat er toen heel wat vluchtelingen waren en dat die problematiek in 2018 nog altijd bestaat.





"De vijftiende arm is gelegd en het kunstproject is zo halfweg", zegt Chris Vermeire. "De reacties zijn hartverwarmend. Ik ga nog 15 weken door", zegt de kunstenaar.





Alles is te volgen op de Facebookpagina 'Armen aan de Lieve'. (JSA)