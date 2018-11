Man rijdt met 115 per uur op N9 in Zomergem: rijverbod en boete Sam Ooghe

16 november 2018

15u30 0 Zomergem Een 26-jarige man is deze voormiddag veroordeeld omdat hij 115 kilometer per uur reed op de Grote Baan (N9) in Zomegem, een zone 70.

Hij werd in oktober vorig jaar geflitst. Het parket vorderde deze ochtend, bij de behandeling van de zaak voor de Gentse politierechtbank, 15 dagen rijverbod en 400 euro boete. Hij werd eerder al tweemaal veroordeeld door de politierechter.

Volgens de chauffeur was hij al meermaals te laat geweest op het werk, en had hij op de bewuste ochtend in 2017 een platte band gehad. Daarom duwde hij het gaspedaal nog wat harder in. De politierechter toonde geen medelijden en volgde de vordering van de procureur. “En dit was écht de laatste keer", waarschuwde ze.