Man fietst (opnieuw) rond op gestolen fiets en wordt betrapt door slachtoffer: celstraf dreigt Sam Ooghe

10 december 2018

17u20 0 Zomergem Een man uit Zomergem riskeert een celstraf omdat hij bewust rondreed met een gestolen fiets. Hij is daarmee niet aan zijn proefstuk toe.

Het bedrog kwam uit toen de slachtoffer van het fietsdiefstal de man plots door Zomergem zag rijden met de gestolen fiets in kwestie. Hij verwittigde de politie, die de man snel kon vatten. Hij staat in Gent terecht voor heling - het gebruiken van gestolen goederen. Het parket vraagt daarvoor acht maanden effectief. Een zware vordering, want in 2001 werd de man al eens veroordeeld voor heling.

Het slachtoffer heeft zijn fiets intussen terug. Hij vraagt wel nog 250 euro herstelkosten.