Lil' Kleine en Niels Destadsbader op Rijvers Festival 14 maart 2018

Het Rijvers Festival in Zomergem maakt drie nieuwe namen bekend. Na Gers Pardoel komen nu ook Lil' Kleine, Niels Destadsbader en Kapitein Winokio optreden.





Rijvers Festival wordt dit jaar gehouden op 10, 11 en 12 augustus. Nu zaterdag 17 maart wordt een eerste voorverkoopdag gehouden. "Na lange onderhandelingen heeft de Nederlandse rapsensatie Lil' Kleine - bekend van onder meer 'Krantenwijk' - toegezegd voor Rijvers Festival op zondag", zegt Frederik Verhasselt. "Op zaterdag geeft Niels Destadsbader met zijn hele liveband een concert. Binnenkort is hij te zien in 'Liefde voor Muziek', dus hij wordt de komende maanden nog populairder dan hij nu al is."





Op zondag komt Kapitein Winokio voor de allerkleinsten. De komende weken volgen nog topnamen voor elk van de drie festivaldagen. Er komt voor het eerst ook een wellness-zone met een massagesalon, een barbier, kapper, tattoo-shop en make up-zones voor volwassenen en kinderen.





Tickets vanaf zaterdag

Nu zaterdag 17 maart is er een voorverkoopdag, vanaf 10 uur in café De Scheve Zeven. Ook op www.rijversfestival.be kan je vanaf dan tickets kopen. Voorlopig enkel de weekendtickets voor de drie dagen. Volwassenen betalen 45 euro, kinderen 30 euro en kleiner dan 90 centimeter gratis. Dagtickets volgen later en zullen 26 en 16 euro kosten. (JSA)