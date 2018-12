Lievegem klinkt op nieuwe jaar in drie dorpen, op drie verschillende momenten Joeri Seymortier

27 december 2018

13u39 0 Zomergem De nieuwe fusiegemeente Lievegem kiest er voor om de nieuwjaarsrecepties nog in de drie verschillende dorpen te organiseren.

Er komt geen groot gezamenlijk feest voor de start van de nieuwe fusiegemeente Lievegem. De inwoners van Waarschoot, Zomergem en Lovendegem zullen elk in hun eigen dorp naar de nieuwjaarsreceptie kunnen. “We hebben altijd gezegd dat we de eigenheid van elk dorp willen behouden. Dat is daar een voorbeeld van”, zegt toekomstig burgemeester Tony Vermeire van CD&V.

Waarschoot komt eerst aan de beurt en klinkt op vrijdag 4 januari om 18 uur op het nieuwe jaar. Zomergem doet dat op zaterdag 5 januari om 17.30 uur. In Lovendegem wordt gevierd op zondag 6 januari om 11 uur. In Lovendegem is iedereen welkom op het dorpsplein en in Vinderhoute op de speelplaats van de gemeenteschool in de Vredesdreef.