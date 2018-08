Langeboeken krijgt nieuw asfalt 03 augustus 2018

De straat Langeboeken in Zomergem krijgt een nieuwe asfaltlaag. Langeboeken is een belangrijke landbouwweg die Zomergem met Beke verbindt en die ook vaak door fietsers wordt gebruikt. De werken kosten 200.000 euro en worden gedragen door een subsidie vanuit het Vlaams plattelandsfonds. "De werken beginnen op 20 augustus al", zegt schepen van Openbare Werken Nicholas Spinel (CD&V). "Zonder verlet duren de werken maximum dertig werkdagen. Eerder herstelden we onder andere al de Berkenstraat, Korteboeken, Meirlare, de Bevrijdingsstraat en het Cinemastraatje." (JSA)