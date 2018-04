Landgoed Den Oker in de prijzen 14 april 2018

Gastronomische restaurant Den Oker uit de Stoktevijver in Zomergem valt opnieuw in de prijzen. Na de prijs van meest klantvriendelijke restaurant van 2017, krijgt het nu de prijs van Kooktalent van Vlaanderen 2018. "We kregen de prijs voor onze salade Christoff, een gerecht dat sinds enkele jaren genoemd werd naar de Vlaamse zanger", zeggen chef Dietrich Degrave en zijn rechterhand John Willaert. "Salade Christoff is gebaseerd op een halve ontmantelde kreeft, met 17 mondgeneugten en evenveel kleuren."





(JSA)