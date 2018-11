Landgoed Den Oker behoudt 13/20 in nieuwe eetgids Gault&Millau Joeri Seymortier

08 november 2018

12u00 4 Zomergem Landgoed Den Oker in Ronsele bij Zomergem behoudt de mooie score van 13 op 20 in de nieuwe editie van Gault&Millau.

In de lijst die begin deze week in onze krant verscheen, stond Den Oker niet vermeld. Maar het restaurant behoudt wel degelijk haar vaste score van 13 op 20. “We staan al heel wat jaren in de Gault&Millau en zijn blij dat we bij de vaste waarden blijven horen”, zegt chef Dietrich Degrave. “Wij gaan voluit voor de klassieke Franse keuken, en dan is het in de eetgids heel moeilijk om door te groeien. Ik ben bijzonder blij met de beschrijving van ons restaurant op de website van Gault&Millau. De recensenten hebben heel mooi de passie voor ons vak in woorden gebracht.”

Info: www.landgoeddenoker.be.