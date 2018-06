Kunstgrasveld op sportterreinen 26 juni 2018

Het sportterrein van Zomergem heeft een nieuw kunstgrasveld, dat vanaf nu gebruikt kan worden door de sportclubs.





"Achteraan de sportterreinen lag nog een verloren lap grond", zeggen burgemeester Tony Vermeire (CD&V) en schepen van Sport Martine Gyssels (CD&V). "KVV Zomergem was vragende partij voor een extra veld, zodat het B-terrein meer gespaard kon worden. Er zijn meer jeugdploegen, dus er was nood aan uitbreiding. Ook de atletiekclub ACME had nood aan een extra infrastructuur. Eerder hebben we al een clublokaal gebouwd. Met dit kunstgrasveld zorgen we nu voor een mooi bijkomend buitenterrein. Een perfecte samenwerking tussen de gemeente, ACME en KVV Zomergem."





(JSA)