KLJ organiseert Oost-Vlaams sportfeest 01 september 2018

De KLJ Zomergem organiseert op zondag 2 september het regionaal sportfeest, op de weide in Leischoot in Oostwinkel. Er worden veertig afdelingen verwacht. Zij nemen het in de voormiddag tegen elkaar op in disciplines zoals piramide bouwen, dansen, wimpelen, vendelen en atletiek. Vanaf 14 uur is het publiek welkom. "Voor ons is dit een uniek evenement", zegt Lisa Vermeire. "Dit is een mooie afsluiter van het 90ste werkjaar. Het is ook de eerste keer dat we de kans krijgen om het regionaal sportfeest te organiseren." Volgend weekend vindt op dezelfde locatie hun bekende fuif 'Sunilicious' plaats. (JSA)