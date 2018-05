Klassiek concert in kerkje 15 mei 2018

02u56 0

Fv Almacon uit Zomergem organiseert op donderdag 17 mei om 19.30 uur een concert in de kleine parochiekerk van Ronsele. Het Roman Quartet uit Budapest doet een tournee in België, en stopt ook in het Meetjesland. Tijdens het concert 'Roman Quartet - Hongaars getint' brengt het strijkkwartet werken van Mozart, von Weber, Kodaly en Brahms. Daarbij begeleiden ze de klarinettisten Eddy Vanoosthuyse en Severine Sierens. Kaarten kosten 12 euro en zijn te koop op 0494/98.09.79 of alex.sierens@telenet.be. (JSA)