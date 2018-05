Kinderen thuis op boerderij 04 mei 2018

De kinderen van basisschool Twinkel in Oostwinkel voelen zich helemaal thuis op de boerderij. Ze hebben het project 'Boerderijs-onder-wijs' volbracht. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gingen onder andere op bezoek naar de Diepenbeekhoeve in Oostwinkel. Bedoeling was om het boerenleven van op de eerste rij te ontdekken en zelfs mee te werken op de boerderij. De kinderen kregen ook een gezond ontbijt, in het midden van de stallen.





(JSA)