Kerstmarkt Oostwinkel wordt geschrapt door aangekondigd stormweer Joeri Seymortier

07 december 2018

18u42 1 Zomergem De kerstmarkt van Oostwinkel bij Zomergem gaat op zaterdag 8 december niet door.

Oostwinkel zou zaterdagnamiddag een gezellige kerstmarkt houden. Vrijdag werd op het laatst beslist om die toch niet te laten doorgaan. “Met veel spijt in ons hart zijn we genoodzaakt onze kerstmarkt in Oostwinkel af te lassen, door de weersomstandigheden”, zeggen Carine Van Huffel en Jeffrey Boute. “Door de voorspelde rukwinden en de verwachtte regenval is het risico te groot om dit te laten plaatsvinden. We hopen volgend jaar zeker weer van de partij te zijn.”

Wie zaterdag toch naar een kerstmarkt in het Meetjesland wil, kan onder andere naar Vinderhoute of Assenede. Daar gaat alles wel door.