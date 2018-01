Kerk ontruimd door gasgeur 19 januari 2018

De Sint-Mauruskerk van Beke is gisterenvoormiddag ontruimd. Een onderhoudsteam had een enorme gasgeur waargenomen en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer kon een verhoogde concentratie meten. De oorzaak zou liggen bij een probleem aan de verwarmingsinstallatie. Mogelijk werkte de ventilatieklep niet goed door de wind. De kerk wordt momenteel verlucht. Op het moment dat de gasgeur geroken werd, was er op het onderhoudsteam na niemand in de kerk aanwezig. (JEW)