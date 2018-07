Johan D'Haveloose schrijft nieuw kinderboek 28 juli 2018

Johan D'Haveloose uit Zomergem heeft een nieuw kinderboek klaar. Zijn nieuwste werk heet Marloes Poes. "Het gaat over een meisje dat alles heeft, maar zich toch verveelt", vertelt Johan. "Ze is jaloers op het leven van Lola, de kartuizerkat van haar ooms Mats en Milan. Dankzij de tussenkomst van een fee wordt ze inderdaad een poes. Zal het haar gelukkig maken? Welke avonturen zal ze allemaal beleven? En is het gras inderdaad groener aan de andere kant?"





D'Haveloose werkt vanaf nu met een professionele uitgever en vindt onderdak bij www.aquaZZ.com. Het boek kost 15 euro en is geschikt voor kinderen vanaf de derde kleuterklas tot het zesde leerjaar. Voor meer informatie kan je e-mailen naar joan0617@telenet.be. (JSA)