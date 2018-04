Inbrekers Messink en KLJ gevat 06 april 2018

De politie heeft de inbrekers die in februari in het KLJ-lokaal en in jeugdhuis Messink in Zomergem hadden ingebroken opgepakt in Oostende. In het lokaal in de Hofbouwstraat stalen de daders 150 euro en richtten ze wat schade aan. Na hun inbraak probeerden ze het gebouw in brand te steken, maar ze slaagden niet in hun opzet. In het jeugdhuis gooiden ze een raam kapot om binnen te geraken. Dankzij het alarm sloegen ze op de vlucht, maar de vandalen werden net als hun wagen goed gefilmd. De politie zoekt nu uit wat hun motief was.





(JEW/JSA)