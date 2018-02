Inbrekers bij jeugdhuis De Messink 21 februari 2018

Dieven hebben maandagnacht ingebroken in jeugdhuis De Messink aan de Dreef in Zomergem. De daders gooiden met een steen een ruit in. "Op de camerabeelden zie je dat een van hen door het raam springt", vertelt Rens Adam van De Messink. "Hij keek eerst wat rond, haalde een zaklamp boven en ging op onderzoek. Hij liep achter onze kassa, maar die is beveiligd met een elektrisch slot waardoor hij er niet in kon. Daarna passeerde hij een sensor waardoor de lichten aansprongen. Gelukkig is er niks meegenomen." De politie is nu een onderzoek gestart naar de inbraak en zoekt uit of er een link is met de inbraak van afgelopen donderdagnacht bij de KLJ in Zomergem. Ook toen werd een ruit ingegooid. Bij de KLJ konden ze wel een kleine geldsom buitmaken. "We gaan de camerabeelden goed onderzoeken. Wie weet, kunnen we dan linken leggen", bevestigt politiewoordvoerder Marc Van Wabeke. (JEW/JSA)