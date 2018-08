Huisvuilzak niet welkom op recyclagepark 10 augustus 2018

Door het warme weer en de vakantieperiode proberen sommige inwoners van Zomergem hun PMD-zak of gewone huisvuilzak kwijt te geraken op het recyclagepark. Maar dat mag niet. "Volgens de milieuvergunning van het recyclagepark is het verboden om dit in te zamelen op het recyclagepark", zegt schepen van Recyclagepark Dirk De Poorter (CD&V). "De parkwachters zullen dit dan ook weigeren. Op het recyclagepark mag enkel materiaal ingezameld worden bij het grof afval, dat niet in een restafvalzak kan. Bewaar de volle zakken met PMD- en restafval dus thuis, op een zo koel mogelijke plaats, en geef ze dan mee met de wekelijkse afvalinzameling. Ga je op vakantie? Vraag dan aan buren of familie om jouw afval op de dag van de ophaling buiten te zetten."





