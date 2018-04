Heraanleg Hofbouwstraat van start 07 april 2018

De heraanleg van de Hofbouwstraat, Chrysantenstraat en Kruisdreef gaat van start. Ook de kruispunten van de Azaleastraat met de Chrysantenstraat en van de Azaleastraat met de Hofbouwstraat worden aangepakt. "In de week van 9 april maakt de aannemer proefsleuven in de voetpaden voor de voorbereidingswerken van de nutsmaatschappijen", zegt schepen Nicholas Spinel (CD&V). "Waar gewerkt wordt, kan enkel plaatselijk verkeer door. De eigenlijke werken beginnen wellicht eind deze maand." De gemeente organiseert een infomarkt over de werken op dinsdag 17 april van 20 tot 22 uur in gemeenschapscentrum 't Schaapstuk, Luitenant Dobbelaerestraat 14c in Zomergem. (JSA)