Handelaars trakteren klanten, leegstaande winkels creatief ingevuld met kunst 19 april 2018

02u53 0 Zomergem De etalages van leegstaande winkels in Zomergem worden nu zaterdag voor het eerst gebruikt als exporuimte. Kunstenaars mogen hun werken er tentoon stellen.

Het is de eerste keer dat Zomergem Open georganiseerd wordt. Heel wat handelaars zetten hun deuren open en doen iets speciaals. Wie zaterdag stempels verzamelt in drie verschillende winkels, kan een restaurantbon winnen. "We willen Zomergem promoten als een warm winkeldorp en dat gaan we zaterdag letterlijk nemen", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). "Heel wat handelaars zetten de deuren open en trakteren de klanten. Perfect om de winkels eens te voet of met de fiets te bezoeken."





In drie leegstaande winkels kunnen kunstenaars hun werk laten zien. Dat kan in de Dreef in het oude pand van Modern Shoe, in het oude Huis Dhaenens en in het vroegere verzekeringskantoor Devulder. Kunstenaars Eric De Nys, Micheline Sérille, Leo De Buysere, Lucie De Zutter, Peter De Craene, Christian Van Eerdenbrugh, Maria Sesselle en Wime-art stellen er tentoon. "Ideaal om leegstaande panden creatief in te vullen", zegt burgemeester Vermeire. "Het verhoogt de belevingswaarde in de winkelstraat, want aan leegstaande panden heeft niemand iets. De werken zijn zaterdag te zien tijdens Zomergem Open, maar in Dreef 14 blijven ze nadien nog een weekje staan." (JSA)