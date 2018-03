Grote schoonmaak in dorp 13 maart 2018

Deze week zullen de scholen uit Zomergem de straten en wegels in de kern van Zomergem opruimen. "Op die manier dragen de scholen bij aan een nette leefomgeving en maken we de kinderen bewust van het zwerfvuilprobleem", zegt schepen Dirk De Poorter (CD&V).





Op zaterdag 17 maart is de gemeentelijke milieu- en natuurraad aan de beurt en kan iedereen komen meehelpen. Wie wil meehelpen, komt zaterdag om 9 uur naar het gemeentehuis. Er wordt gewerkt in enkele straten buiten de kern, en de uitvalswegen naar andere gemeenten.





Vorig jaar werd daar in twee uur tijd 530 kilogram zwerfvuil opgeruimd door een tiental vrijwilligers. (JSA)