Gratis wifi in Zomergem, Evergem en Zulte Joeri Seymortier

11 december 2018

08u27 0 Zomergem Er komt gratis wifi op heel wat openbare plaatsen in Zomergem, Evergem en Zulte.

Europa geeft steun aan maar liefst 97 Belgische gemeenten om gratis wifi of draadloos internet te installeren op openbare plaatsen. De gemeenten krijgen elk 15.000 euro Europese steun. Het gaat om twaalf gemeenten in Oost-Vlaanderen. In onze provincie vallen Zomergem, Evergem en Zulte in de prijzen. “Europa stelt geld ter beschikking voor dorpen en steden die gratis wifi-hotspots willen installeren in bibliotheken, parken, pleinen en andere openbare plaatsen”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Zomergem. “De Commissie selecteerde de laureaten op basis van het ‘first come, first served’-principe. Wel was op voorhand bepaald dat alle lidstaten minimaal 15 en maximaal 224 premies zouden krijgen. Van de 219 Belgische gemeenten die een aanvraag hadden ingediend, zijn er 97 weerhouden. Ongeveer driekwart van de gemeenten ligt in Vlaanderen.”