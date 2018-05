Grachten Spinhoutstraat worden aangepakt 03 mei 2018

De Spinhoutstraat en Nekke in Zomergem zijn weer open. Al het verkeer tussen Zomergem en Hansbeke en Bellem is weer mogelijk.





"Door de natte winter hebben de grachten in de Spinhoutstraat en de Spenningstraat nog niet het juiste profiel", zegt schepen van Openbare Werken Nicholas Spinel (CD&V). "Het grondwater moet eerst zakken voordat de aannemer actie kan ondernemen. Agentschap Wegen en Verkeer bekijkt met de aannemer hoe ze dit kunnen oplossen. Dit brengt het openstellen van de weg niet in het gedrang."





Op 14 mei begint de aannemer met fase drie van de werken aan de N461. Dat is de vernieuwing van het wegdek en aanleg van de fietspaden in de Gentweg. Dan gaat de doortocht tussen Zomergem en Ursel dicht. (JSA)