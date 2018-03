Gracht vervuild met mazout 06 maart 2018

Een gracht in de omgeving van het kruispunt van de Paterstraat met de Bekestraat in Zomergem is gisteren vervuild geraakt met mazout. Dat mazoutspoor was afkomstig uit een woning. De brandweer ging ter plaatse om de milieuverontreiniging tegen te gaan.





(JEW)