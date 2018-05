Ghost Rockers opnieuw op Rijvers Festival 29 mei 2018

02u40 0

De kinderhelden van de Ghost Rockers komen deze zomer opnieuw naar het Rijvers Festival in Zomergem. Ze komen rocken op zondag 12 augustus.





"We voegen nog een topnaam toe aan onze affiche, deze keer voor de tieners: Ghost Rockers", zegt woordvoerder Frederik Verhasselt. "Het zijn de bezoekers zelf die er via sociale media op aangedrongen hebben om de megapopulaire televisieband ook deze zomer naar Rijvers Festival te halen. Ghost Rockers trapt de zondag van Rijvers Festival af. Ze staan er op de Stars-stage, en dat al om 13.30 uur. Die dag komen trouwens ook Lil'Kleine, Coely en De Kreuners naar onze festivalweide. Wees er best snel bij om kaartjes te kopen."





Dagtickets kosten 16 euro voor kinderen onder de 12 jaar en 26 euro voor volwassenen. Weekendtickets voor drie dagen festival kosten 30 euro voor kinderen en 45 euro voor volwassenen.





Info: www.rijversfestival.be. (JSA)