Gezondheid en veilig verkeer staan centraal op Talentendag SV Campus Joeri Seymortier

12 november 2018

12u00 0 Zomergem De Middenschool van de SV Campus Zomergem heeft vandaag, maandag 12 november, een Talentendag gehouden.

Gezondheid en mobiliteit stonden centraal. Niet toevallig want het is ook ‘nationale fluodag’. “Er was een verkeersquiz, een wandelzoektocht in Zomergem, een workshop rond zichtbaarheid in het verkeer en een workshop rond je houding in het verkeer”, zeggen Mady Cuvelier en Gwendolyn Moreels. “De kinderen mochten ook creatief aan de slag met het woord XIU, wat centraal staat in deze fluodag. ’s Middags stond gezonde voeding dan centraal, en werd de lunch van de leerlingen onder de loep genomen. Bij de boterhammen werden speciaal groentjes geserveerd. De schooldag eindigde met een sessie aerobics.”