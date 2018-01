Gers Pardoel eerste naam Rijvers Festival 27 januari 2018

De eerste naam voor de festivalzomer van het Meetjesland is een feit. Gers Pardoel komt naar het Rijvers Festival in Zomergem.





Summerfest Aalter en Herbakkersfestival Eeklo houden de lippen nog op mekaar, maar Rijvers Festival pakt uit met Gers Pardoel. Het festival vindt plaats op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 augustus. Pardoel mag optreden op de openingsavond. "Er volgt nog veel meer", zegt Frederik Verhasselt. "We zijn volop in onderhandeling met een aantal topnamen. Ook voor de kinderen en tieners zijn we in onderhandeling met een aantal absolute toppers. We gaan dit jaar voor een groter terrein, met nog meer verrassende hoekjes. We gaan voor verwenplekjes met muziek, een heerlijke cocktail en nog meer culinaire hapjes. Op algemene vraag gaan we ook rustige plekjes creëren, waar je even met vrienden kunt uitblazen."





Tickets zijn voorlopig nog niet te koop. Dat gebeurt pas wanneer meer namen gelost worden. Info: www.rijversfestival.be. (JSA)