Gerard en Monic vieren gouden feest 01 juni 2018

02u54 0

Gerard De Bruyne en Monic Ally uit de Molenstraat in Zomergem hebben hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd. Hun huwelijk werd bekroond met twee dochters: Nancy en Sandra. Het gouden koppel is ook fier op het nageslacht van vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Monic houdt van lezen en woordzoekers oplossen, en Gerard is een fervente voetbalfan van Brugge. Samen genieten ze nog graag van een kopje koffie in een gezellige tearoom.





(JSA)