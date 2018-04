Gemeente wuift twee bekende gezichten uit 24 april 2018

De gemeente Zomergem heeft twee bekende gezichten uitgewuifd die met pensioen gaan. Christine Mouton kwam na haar carrière als ambtenaar bij de Zomergemse politie, op de dienst Burgerzaken en Bevolking terecht. Martine Dees werkte eerst voor het OCMW, maar is sinds 1996 in dienst als ambtenaar bij de dienst Personeel, en later op het secretariaat.





"Twee mensen die zich jaren keihard hebben ingezet voor onze gemeente", zegt burgemeester Tony Vermeire. "Beide dames stonden bekend voor hun grote betrokkenheid bij hun job, hun correctheid en hun zorgzaamheid voor iedereen."





(JSA)