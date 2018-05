Gemeente wuift Ronny Ryckaert uit 25 mei 2018

De gemeente Zomergem heeft afscheid genomen van personeelslid Ronny Ryckaert. Ronny werkte sinds 2002 voor de dienst infrastructuur. Ervoor werkte hij bij Fabricom. "Ronny was een heel toegewijde werknemer", zegt schepen Nicholas Spinel. "Hij had een groot hart voor Zomergem en had heel veel ervaring. Hij kende de gemeente als zijn broekzak. Ronny stond gekend als een goedlachs persoon, en zal hier op de dienst zeker gemist worden. Maar iedereen gunt hem zijn pensioen van harte."





(JSA)