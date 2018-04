Geld nodig om protest te financieren STRIJD TEGEN KIPPENKWEKERIJ KOST BUURT NU AL 5.000 EURO JOERI SEYMORTIER

26 april 2018

02u48 0 Zomergem Het actiecomité Liever Open Ruimte zet de strijd tegen de mogelijke komst van een grote kippenkwekerij in de Spinhoutstraat in Zomergem verder. Maar dat kost handen vol geld. Nu al hebben de buren 5.000 euro uitgegeven, en het einde is nog niet in zicht.

De procedures, advocaten en de gerechtskosten voor het actiecomité lopen op. Er is meer geld nodig en dus houdt het actiecomité op zondag 29 april een sneukelwandeling om hun juridische strijd te financieren. Nu al heeft de hele strijd de burgers zowat 5.000 euro gekost, en dat is een pak geld. "We moeten dus wel iets doen om meer geld in kas te krijgen", zegt woordvoerder Wim La Fontaine. "Juridische stappen zetten is duur, maar we kunnen dit niet zomaar laten gebeuren. Maar we willen zondag ook een duidelijk signaal geven. We willen tonen hoe mooi de open ruimte hier nog is en hoe dierbaar onze gezondheid ons is. Ook voor degenen die na ons komen."





80.000 dieren

Als de aanvrager uit Sinaai zijn zin krijgt, zouden in de Spinhoutstraat in Zomergem twee grote kippenstallen gebouwd worden, samen goed voor maar liefst 80.000 kippen. Er is veel protest van de buurt en van het gemeentebestuur. Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) heeft de milieuvergunning na een grondig onderzoek toch afgeleverd, maar ook daar wordt nu al weer tegen geprocedeerd.





Onherstelbare schade

"We zijn als gemeente naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken om de stedenbouwkundige vergunning aan te vechten, en naar de Raad van State tegen de milieuvergunning", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). "Bij de Raad voor Vergunningsbetwisting vragen we dat de aanvrager niet zou kunnen beginnen met de bouwwerken. Want wij zijn er van overtuigd dat er meteen onherstelbare schade zou zijn. Wanneer er een uitspraak zal zijn, weten we niet. Maar als gemeentebestuur vinden we het onze taak om te vechten voor onze rechten. Wij vrezen daar wateroverlast, geurhinder, te veel extra verkeer en vooral een ongeziene schade aan het mooie open landschap. Dat mogen we niet laten gebeuren."





Hoeveel de procedures al aan de gemeente gekost hebben, is niet meteen duidelijk. "Natuurlijk doen we het liever zonder procedures. Wanneer bedrijven geherlokaliseerd worden, zou er van bij het begin veel meer overleg moeten zijn met het gemeentebestuur", vindt burgemeester Vermeire nog.





Het actiecomité hoopt zondag op een pak volk, zodat de kas weer wat gevuld geraakt. Starten kan tussen 13 en 15 uur, in de Rostraat 2 in Zomergem. Deelnemen kost 15 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis meestappen.





Inschrijven voor de sneukelwandeling kan op 0499/05.46.62 of via wimlafontaine@gmail.com.