Geen straf na aanval met naaldhak 26 mei 2018

Een jonge vrouw die een groepje lachende studenten had aangevallen met haar naaldhak in discotheek Kokorico in Zomergem, komt er zonder straf van af. De rechtbank gaf haar opschorting van straf, waardoor ze haar blanco strafblad behoudt. De vrouw ging in april 2016 over de rooie toen de studenten haar uitscholden voor 'dikke'. Dat lag heel gevoelig, want ze had jaren gevochten tegen de overtollige kilo's. Door de aanval liep een man een hersenschudding op. (JEW)