Geen stemhokjes in rusthuis 23 juli 2018

Er komen op 14 oktober geen stemhokjes in het rusthuis van Zomergem. Annemie De Bie (Groen) vraagt dat, om zo ook de bewoners van het rusthuis op een comfortabele manier te laten stemmen. Maar de stemhokjes komen er niet. Het zal dus in de sporthal moeten gebeuren of met een volmacht.





"Wij hebben vroeger ooit zelf dat voorstel gelanceerd", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). "Toen was Annemie De Bie schepen, en zei toen dat het rusthuis geen neutrale plaats was, omdat het beheerd wordt door de Zusters Kindsheid Jesu. Maar het voorstel komt nu ook volgens onze administratie te laat. De kiesbureaus zijn al samengesteld. Tegen de volgende verkiezingen willen we wel onderzoeken of stembureaus kunnen ingericht worden in de rusthuizen." (JSA)