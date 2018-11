Fototentoonstelling over Bevrijdingsfeesten in Ons Zomerheem Joeri Seymortier

13 november 2018

00u00 1 Zomergem Nog tot 6 januari kun je in de inkomhal van rusthuis Ons Zomerheem in Zomergem naar een fototentoonstelling over de Bevrijdingsfeesten van afgelopen zomer.

Midden augustus werden in Zomergem grote Bevrijdingsfeesten georganiseerd naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Erik Pieters nam toen foto’s en die beelden zijn nu te zien in het rusthuis van Zomergem. “De foto’s geven een mooi beeld van de Bevrijdingsfeesten in Zomergem”, zegt directeur Paul Stock. “De beelden roepen bij de bewoners vooral ook herinneringen op. Zij hoorden vaak levende getuigenissen over de ‘groote oorlog’.”

Je kunt de tentoonstelling tot 6 januari dagelijks bezoeken tussen 14 en 18 uur. Gratis toegang.