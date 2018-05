Fietsprints op twee verkeersassen 31 mei 2018

Deze week worden in heel wat straten in Zomergem fietsprints aangebracht op het wegdek. Dat zijn geschilderde fietsen, die de aanwezigheid van fietsers beter moeten aanduiden.





"De fietsprints worden aangebracht op twee verkeersassen", zegt schepen Nicholas Spinel (CD&V). "In de Korteboeken, Bekestraat en Paterstraat richting Beke, en ook in de Guido Gezellestraat, Kapellestraat, Boven en Durmstraat richting Durmen."





Er komen ook nog negen vaste digitale snelheidsborden om extra te sensibiliseren. In Ronsele staan er al borden. De overige negen borden komen in Beke, Oostwinkel en Zomergem. "Ook het fietspad tussen Zomergem en Oostwinkel krijgt een opfrissing", valt burgemeester Tony Vermeire (CD&V) in. "De aanbestedingsprocedure is lopende om de slechte vakken op dat traject te vernieuwen. In totaal wordt er voor 200.000 euro geïnvesteerd in de zwakke weggebruiker. Vooral voorstellen die van het fietsparlement kwamen." (JSA)