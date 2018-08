Fietspad van Ronsele naar Oostwinkel wordt opgelapt 20 augustus 2018

02u24 0

Zomergem maakt net voor de fusie Lievegem nog werk van een beter fietspad tussen Ronsele en Oostwinkel. In het najaar worden de betonvakken van het fietspad hersteld. Dat was één van de ideeën van het fietsparlement in Zomergem. "We investeren dit jaar zo'n 200.000 euro extra in ideeën rond meer comfort voor de zwakke weggebruiker, en dat los van de geplande werken", zegt burgemeester Tony Vermeire. (JSA)