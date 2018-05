Fietsenmaker opent pop-up op Markt (en hoopt daar te blijven) 02 mei 2018

02u24 0 Zomergem Bart Thienpond uit Waarschoot start deze maand een pop-upfietsherstelzaak in Zomergem. Als de winkel aanslaat, wil hij er een definitieve zaak van maken.

Bart Thienpond werkt al vijf jaar als fietshersteller bij hem thuis langs de Grote Baan in Waarschoot. "Maar thuis wordt het echt te klein", zegt Bart Thienpond. "Ik wil het proberen op de Markt in Zomergem, op de plek waar tot voor kort het kapsalon zat. Ik huur het pand één jaar als pop-up, met een optie op een tweede jaar. En dan ga ik knopen moeten doorhakken. Als het concept aanslaat, dan maak ik er een definitieve winkel van. Natuurlijk laat ik Waarschoot niet in de steek. De klanten daar kunnen hun kapotte fiets nog altijd binnen geven in de Leeuw Van Vlaanderenstraat 13. Ik neem hem dan zelf wel mee naar de fietsherstelplaats in Zomergem."





Koers

Op 13 mei is het koers in Zomergem en tegen dan wil Bart Thienpond open zijn. Hij heeft pas de sleutels dus hij heeft nu een tiental dagen om alles in te richten. De zaak zal open zijn op weekdagen van 17 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur. "Schitterend initiatief om onze handelskern nog te versterken", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). "We hebben in Zomergem al een pop-uprestaurant gehad in de maïsvelden en in de oude school, maar dit wordt de eerste echte pop-upwinkel. De fietsenmaker zal er tijdelijk en deeltijds werken om zo te testen of een vaste fietsenzaak in Zomergem voldoende marktpotentieel heeft." (JSA)