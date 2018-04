Extra parkeerplaatsen 16 april 2018

Zomergem wil extra parkeerplaatsen in de dorpskern van Beke. "De pastorie van Beke stond te huur", legt burgemeester Tony Vermeire (CD&V) uit. "Er ligt een groot stuk grond achter de pastorie, dat kan gebruikt worden voor een nieuwe parking. We zijn volop in gesprek met de kerkfabriek om daar 34 bijkomende parkeerplaatsen aan te leggen. We zullen de gemeenteraad voorstellen om 265.000 euro te voorzien voor de aanleg van de extra parkeerplaatsen, zodat de parkeerdruk in het dorp vermindert." (JSA)