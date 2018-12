Erik Matthijs wint de Curieus Zomergem Prijs Joeri Seymortier

14 december 2018

10u04 0 Zomergem De Curieus Zomergem Prijs gaat dit jaar naar kunstenaar Erik Matthijs. Hij volgt Mong Rosseel op die vorig jaar won.

Vanaf volgend jaar wordt de Curieus Lievegem Prijs uitgereikt, maar deze keer werd enkel nog in de Zomergemse vijver gevist. De prijs is bedoeld voor een verdienstelijke Zomergemse burger of socioculturele vereniging. Kunstenaar Erik Matthijs won de prijs. Hij nam het op tegen drie andere laureaten: De Vrienden van Kemopodi, dichters Maria Sesselle en de Wereldwinkel Zomergem. Kunstenaar Erik Matthijs is ook de bezieler van de Erfgoedgroep Zomergem, werkgroep Archief. Daarin probeert men zoveel mogelijk gemeentelijk archief te digitaliseren. Ook in het Schipdonkcomité is de man actief.