Energiezuinige maatregelen 26 januari 2018

02u51 0

Zomergem neemt dit jaar verschillende energiezuinige maatregelen, die niet alleen goed zijn voor het klimaat, maar ook de energiefactuur van de gemeente naar beneden moeten halen. "We zetten extra in op ledverlichting", zegt schepen Steven Lambert (CD&V). "Dit jaar voorzien we 25.000 euro voor de Gentweg, maar ook in de projecten in de Hofbouwstraat en Beke zullen we voor dergelijke verlichting kiezen. In de bibliotheek en de dekenij installeren we een nieuwe energievriendelijke verwarmingsinstallatie, samen goed voor 150.000 euro. Daarnaast hebben we ook nog 10.000 euro aan de kant voor acties uit het klimaatplan. Die acties worden bepaald door de komende inspraakmomenten." (JSA)