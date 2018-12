Eerste naam editie 2019: Frontman Faithless komt naar Rijvers Festival Joeri Seymortier

28 december 2018

Zomergem Maxi Jazz, de frontman van de wereldformatie Faithless, komt volgend jaar naar Rijvers Festival in Zomergem.

Met deze eerste internationale naam is het duidelijk dat Rijvers Festival wil blijven groeien. Maxi Jazz werd wereldberoemd als zanger van Faithless. De hits ‘God is a DJ’ en ‘Insomnia’ zijn ondertussen klassiekers geworden. “We moeten er niet flauw over te doen: we zijn best wel fier met de komst van Faithless-ster Maxi Jazz”, zegt woordvoerder Frederik Verhasselt. “Een internationale topnaam die al op heel wat wereldfestivals stond. En nu dus ook bij ons. Rijvers Festival vindt volgend jaar plaats op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 augustus. Ons concept is intussen bekend. We willen zoveel meer zijn dan een tent met een planken vloer.”

Maxi Jazz is een wereldtopper, die in Londen woont, maar met zijn muziek de hele wereld rond reist. Het prijskaartje is ook niet min, ook al wil Rijvers Festival geen bedragen noemen. “Zijn komst is een stevige investering”, geeft Verhasselt toe. “Er komt ook heel wat bij kijken: vliegtuigtickets, speciaal vervoer, een paar goede hotelkamers. Maar dat hebben we er zeker voor over.”

Maxi Jazz van Faithless staat op zondag op Rijvers Festival. Tickets zijn er nu nog niet. Er worden binnenkort nog meer namen gelost, waaronder ook enkele nationale toppers.