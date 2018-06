Eddy en Annie zijn 50 jaar getrouwd 26 juni 2018

Eddy De Vetter en Annie Lacante uit de Dreef in Zomergem zijn vijftig jaar getrouwd. Ze wilden in 2001 de drukte van Gent ontvluchten en kozen voor het groen van Zomergem. Hun huwelijk werd bekroond met twee zonen. Hun oogappels zijn hun twee kleinkinderen Nathalie en Jeroen. Het gouden koppel was actief bij de wielerclub SNA, Sport na Arbeid. Eddy en zijn zonen reden mee en Annie zorgde voor de bevoorrading vanuit de volgauto. Nu gaat Eddy nog graag snookeren met zijn zonen en kleinzonen.











(JSA)