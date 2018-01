Dubbel zoveel geld voor fietsparlement 02u50 12

Zomergem wil dit jaar extra investeren in fietsveiligheid. Er was 100.000 euro voorzien voor ingrepen, maar daar wordt nu 200.000 euro van gemaakt.





CD&V heeft een fietsparlement gehouden en vroeg de burgers welke maatregelen zij met 100.000 euro zouden nemen, voor fietsers en voetgangers. "We kregen een pak suggesties binnen en hebben beslist om dat bedrag te verdubbelen", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). "Het fietspad tussen Ronsele en Oostwinkel heeft heel wat kapotte betonvakken en die gaan we herstellen. Er wordt 30.000 euro aan de kant gezet voor het herstellen van kerkwegels. Het voetpad in de Tuinwijk en Kleitstraat wordt heraangelegd. In de Bekestraat en Korteboeken komen fietsprints op de grond. Die moeten bestuurders waarschuwen dat daar ook veel fietsers op de weg rijden. We bekijken samen met de provincie ook of er een schoolroutekaart kan komen." (JSA)