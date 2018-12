Drie gemeentehuizen week dicht voor start fusiegemeente Joeri Seymortier

06 december 2018

09u14 4 Zomergem De drie gemeentehuizen van Lievegem moeten de eerste week van januari een week dicht om de opstart van de fusiegemeente mogelijk te maken.

De gemeentehuizen van Zomergem, Lovendegem en Waarschoot zullen gesloten zijn van 31 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019. “Voor de fusie zullen begin januari 2019 heel wat aanpassingen gedaan worden in de gemeentelijke administratie”, zegt toekomstig burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “De softwarepakketten moeten gelijkgeschakeld worden en er worden nieuwe programma’s geïnstalleerd. Hierdoor kunnen we die week geen optimale dienstverlening garanderen. Voor een vlotte overgang zullen de drie gemeentehuizen gesloten zijn van maandag 31 december tot en met zondag 6 januari. De gemeentehuizen zijn wel telefonisch bereikbaar voor dringende gevallen, zoals een spoedaanvraag van een elektronische identiteitskaart of melding van een overlijden.”

Volop digitaal

De nieuwe gemeente Lievegem zal zwaar inzetten op een uitgebreide digitale dienstverlening, zodat je veel zaken van thuis uit zal kunnen regelen. Dat zal vanaf volgend jaar kunnen via www.lievegem.be. “Voor inwoners die liever persoonlijk naar het gemeentehuis komen, passen we de openingsuren aan met ruimere mogelijkheden. De Lievegemnaar zal kunnen kiezen in welk gemeentehuis hij of zij langsgaat voor de dienst burgerzaken. Bovendien werken we vanaf januari ook op afspraak voor zaken die meer tijd vragen”, zegt burgemeester Vermeire nog.