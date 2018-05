Dorpje Beke heeft bier met eigen hop 19 mei 2018

02u34 0 Zomergem Beke, het dorpje tussen Waarschoot en Zomergem, heeft vanaf pinkstermaandag 21 mei zijn eigen bier. De hop in het bier wordt in Beke zelf gekweekt.

Maandag wordt '35 kilometer fietsplezier' georganiseerd, en daar is het bier te proeven. "Maandag gaat de stop voor het eerst van het Beeks Schepperke", zegt Wouter Vander Vennet. "Dit Beeks Biertje bevat hop van Beekse bodem en is op ambachtelijke wijze gebrouwen door huisbrouwerij Den Tseut uit Oosteeklo. Het is genoemd naar de laatste eigenaar van brouwerij De Zwaan, die ooit stond waar nu vleesverwerkingsbedrijf Ter Beke staat."





De hop uit het bier staat in de tuin van Ronny Coopman, langs de Oude Staatsbaan. "We hebben vorig jaar in april de eerste hop geplant", zegt Ronny. "De scheuten komen uit Poperinge. Bij de eerste pluk hadden we een kilogram belletjes, en daarmee hebben we nu 850 hectoliter bier kunnen brouwen. Bij de tweede pluk hop hopen we op vier keer meer."





Als eerste het biertje proeven kan als je deelneemt aan de fietstocht op 21 mei. Vrij beginnen tussen 13 en 14 uur aan De Priem in Beke, Priemwegel 4. Er zijn twee haltes onderweg waar een hapje en drankje geserveerd wordt. Aan de eindhalte is er ook nog een picknick. Inschrijven bij Ronny Coopman op 0496/59.76.08. Info:





www.bekebrouwtbier.beeksefeesten.be. (JSA)